Aryna Sabalenka ha vinto gli US Open di tennis per la seconda volta consecutiva
La tennista bielorussa Aryna Sabalenka ha vinto gli US Open, uno dei quattro tornei del Grande Slam, i più importanti del tennis, battendo in finale la statunitense Amanda Anisimova in due set e con il punteggio di 6-3, 7-6 (si gioca al meglio dei tre set). È il quarto torneo del Grande Slam della sua carriera e il secondo US Open consecutivo. Sabalenka ha 27 anni ed è la tennista numero 1 della classifica mondiale, mentre Anisimova dopo questo torneo salirà al quarto posto, il miglior risultato della sua carriera.
Sabalenka e Anisimova sono due tenniste che giocano in modo simile, e danno il meglio da fondo campo puntando su colpi potenti e precisi. Anche per questo la partita è stata divertente ed equilibrata negli scambi, ma Sabalenka è stata più concreta nei momenti decisivi e di maggiore tensione, anche perché è più abituata a giocare partite di questo livello: per Anisimova era solo la seconda finale di un torneo del Grande Slam, anche se la seconda consecutiva, dopo quella giocata a luglio a Wimbledon contro Iga Swiatek e persa malamente.
Quest’anno Sabalenka fin qui aveva vinto tre tornei, ma nessuno tra quelli del Grande Slam: aveva anzi perso in finale due volte, agli Australian Open (contro Madison Keys) e al Roland Garros (contro Coco Gauff).