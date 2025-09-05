Joe Biden è stato operato per rimuovere un cancro alla pelle

L’ex presidente statunitense Joe Biden è stato operato per rimuovere un carcinoma (un tipo di cancro alla pelle) che si stava formando sulla sua fronte. Lo ha detto la sua portavoce dopo che era stato visto con una grossa cicatrice sul volto. Biden aveva subìto un’operazione simile nel 2023, al petto. Il carcinoma è una delle forme più comuni di cancro, e a differenza del melanoma (un altro tipo di tumore alla pelle) si sviluppa localmente e tende a rimanere circoscritto, senza produrre metastasi. A maggio all’ex presidente era stato anche diagnosticato un cancro alla prostata, che si è esteso alle ossa.

Il tipo di intervento a cui si è sottoposto Biden, chiamato tecnica di Mohs, consiste nel rimuovere gradualmente strati di pelle dalla zona interessata fino a che non vengono più rilevate cellule tumorali, e serve anche a evitare che si diffondano in altre parti del corpo. Non è stato specificato quando sia avvenuta l’operazione.

Le condizioni di salute di Biden, che ha 82 anni, erano diventate un tema centrale durante il suo mandato e soprattutto durante la sua campagna per la rielezione, nel 2024. Molti critici, ma anche vari membri del suo partito, hanno accusato la sua cerchia di collaboratori di aver tenuto nascosto il suo declino psicofisico. L’aspettativa di vita per le persone con una diagnosi di cancro alla prostata come quello di Biden è fra i 5 e i 10 anni.