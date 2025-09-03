Disney pagherà 10 milioni di dollari per violazioni della privacy dei minori su YouTube

Walt Disney Company ha accettato di pagare 10 milioni di dollari per chiudere l’indagine della Commissione federale per il commercio (FTC) per presunte violazioni delle leggi sulla privacy che riguardano i minori.

L’accordo, reso noto martedì, riguarda i video caricati dalla Disney dal 2020 su oltre 1.250 canali YouTube, video che non erano stati correttamente contrassegnati come contenuti per bambini consentendo dunque la raccolta di dati personali da minori, senza informare i genitori né ottenere il loro consenso, come previsto dal Children’s Online Privacy Protection Rule. Il Children’s Online Privacy Protection Rule, noto come COPPA, è stato approvato dal Congresso degli Stati Uniti nel 1998 «per garantire che siano i genitori, non aziende come Disney, a prendere decisioni sulla raccolta e sull’utilizzo delle informazioni personali dei propri figli online», come ha dichiarato il presidente della FTC Andrew N. Ferguson precisando che la sanzione riguarda l’abuso della fiducia dei genitori da parte di Disney.

L’accordo raggiunto con le autorità federali prevede inoltre che Walt Disney Company rispetti le disposizioni della legge COPPA e avvii un processo di revisione dei video in questione.