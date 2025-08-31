L’Italia ha battuto la Bosnia 96 a 79 agli Europei di basket: è la seconda vittoria in tre partite

La nazionale italiana maschile di basket ha battuto 96 a 79 la Bosnia-Erzegovina agli Europei. Era la terza partita della fase a gironi e mette l’Italia in una buona posizione: ora è al secondo posto a 5 punti insieme alla Spagna e dietro alla Grecia prima con 6 punti. Dietro ci sono proprio la Bosnia e la Georgia (4 punti), e per ultima Cipro (3). Prima di questa partita contro la Bosnia, l’Italia aveva perso contro la Grecia (la favorita del girone) e aveva vinto contro la Georgia. Deve ancora giocare contro Spagna e Cipro, e passano il girone 4 squadre su 6, che si qualificano per gli ottavi di finale (ma arrivare tra le prime posizioni è fondamentale per ottenere un’avversaria abbordabile).

Contro la Bosnia il giocatore decisivo per l’Italia è stato Simone Fontecchio, l’unico giocatore della Nazionale in NBA, che ha segnato 39 punti. Marco Spissu, che gioca in Spagna nel Saragozza, è stato il secondo miglior marcatore dell’Italia con 14 punti.