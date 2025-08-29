Il Fenerbahçe ha esonerato l’allenatore José Mourinho dopo la mancata qualificazione in Champions League

Il Fenerbahçe ha esonerato l’allenatore portoghese José Mourinho dopo che la squadra – sconfitta dal Benfica – non è riuscita a qualificarsi alla fase a campionato della Champions League. Mourinho ha 62 anni ed era arrivato al Fenerbahçe, una delle più forti squadre del campionato turco, nel giugno del 2024. Aveva firmato un contratto di due anni e il suo precedente incarico era stato alla Roma tra il 2021 e il 2024.

