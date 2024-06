José Mourinho è il nuovo allenatore del Fenerbahçe

Domenica la squadra di calcio turca del Fenerbahçe ha annunciato l’ingaggio dell’allenatore portoghese José Mourinho, che ha firmato un contratto di due anni, fino al 2026. Mourinho prende il posto dell’allenatore turco İsmail Kartal, con cui lo scorso anno il Fenerbahçe è arrivato secondo in campionato, dietro al Galatasaray (Fenerbahçe e Galatasaray sono le due squadre principali di Istanbul). Mourinho ha 61 anni ed è considerato uno dei migliori allenatori europei: il suo ultimo incarico era stato alla Roma tra il 2021 e il 2024, con cui nel 2022 aveva vinto la Conference League, la terza competizione europea in ordine di importanza per squadre di club. Era stato esonerato lo scorso gennaio a causa dei risultati deludenti e sostituito con Daniele De Rossi.