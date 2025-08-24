Pasquale Tridico è il candidato del centrosinistra alla presidenza della Calabria

Sabato è stata ufficializzata la scelta di Pasquale Tridico come candidato alla presidenza della Calabria per una larga coalizione di centrosinistra. Tridico è europarlamentare del Movimento 5 Stelle ed ex presidente dell’INPS, e già nei giorni scorsi aveva reso pubblica la propria disponibilità a candidarsi. È sostenuto in tutto da 11 partiti tra cui il M5S, il Partito Democratico, Italia Viva e Alleanza Verdi e Sinistra: Carlo Calenda ha invece detto che il suo partito, Azione, non farà parte della coalizione.

Per le elezioni regionali del 5 e 6 ottobre il candidato di centrodestra è invece Roberto Occhiuto, di Forza Italia, che si era dimesso un po’ a sorpresa a fine luglio e si era poi subito ricandidato, in seguito agli sviluppi di un’inchiesta in cui è indagato per corruzione.