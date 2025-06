Il presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto ha annunciato di essere indagato

Mercoledì Roberto Occhiuto, il presidente della regione Calabria, ha pubblicato un video in cui ha annunciato di essere indagato per corruzione. I dettagli al momento non sono noti: Occhiuto ha detto che nell’inchiesta sono coinvolte più persone e che attualmente non sa neppure quali condotte gli vengono contestate nello specifico. «Ho chiesto di essere sentito al più presto perché per come mi sono comportato in questi anni non ho nulla da temere», ha aggiunto.