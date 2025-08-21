È saltato il piano di Mediobanca per comprare Banca Generali

L’assemblea degli azionisti di Mediobanca, storica e prestigiosa banca di investimento italiana, non ha approvato il piano per comprare Banca Generali, controllata dal grande gruppo assicurativo Generali. Il piano era sostenuto dall’amministratore Alberto Nagel, ma aveva bisogno dell’approvazione dei soci perché Mediobanca stessa è l’obiettivo di un altro tentativo di acquisizione: quello da parte di MPS, la banca che un tempo era conosciuta come Monte dei Paschi di Siena.

Il piano di Nagel era considerato soprattutto una mossa difensiva, per evitare che Mediobanca venisse comprata da MPS: ha però ricevuto l’approvazione solo del 35 per cento dei soci, insufficiente per raggiungere la maggioranza richiesta. L’operazione quindi non si farà, e lo stesso Nagel ha parlato di «opportunità mancata». La conseguenza più immediata è che ora per MPS sarà più facile raggiungere l’obiettivo di comprare Mediobanca.

MPS, Mediobanca e Generali sono da mesi al centro di quello che i giornali chiamano il “risiko bancario”, cioè quel grande e continuo moto di fusioni e acquisizioni nel settore bancario. Nel caso di queste tre società ci sono anche intricate lotte di potere di due importanti famiglie di industriali italiani, i Del Vecchio e i Caltagirone, per arrivare al controllo di Generali, considerato da sempre un “fiore all’occhiello” della finanza italiana.