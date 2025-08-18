10 persone sono state uccise nei bombardamenti russi su Kharkiv e Zaporizhzhia

Nella notte tra domenica e lunedì la Russia ha attaccato con dei droni diverse città ucraine: a Zaporizhzhia, nel sud del paese, tre persone sono state uccise e 23 ferite, e altre sette sono state uccise a Kharkiv, la seconda città più grande del paese, dove ci sono anche 23 feriti. Le operazioni di soccorso sono ancora in corso e le condizioni di alcuni feriti sono molto gravi. Nella notte l’esercito russo ha anche colpito le infrastrutture nelle città di Odessa, nel sud dell’Ucraina, e Sumy, a nord. Questi attacchi non hanno causato morti.

Su Telegram il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha definito l’attacco russo un modo per influenzare l’incontro previsto nella serata di lunedì alla Casa Bianca tra lo stesso Zelensky e il presidente statunitense Donald Trump. Accompagnato da vari leader europei, il presidente ucraino cercherà di avvicinare alle sue richieste quello statunitense. Infatti Trump, dopo l’incontro del 15 agosto con Vladimir Putin, si è dimostrato molto bendisposto verso le posizioni della Russia.

