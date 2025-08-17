L’Italian brainrot è uscito da internet
L'assurdo filone di meme nato in Italia e diventato poi globale oggi funziona soprattutto offline, sotto forma di figurine
Nel giro di pochi mesi il successo sui social dell’“Italian brainrot”, il filone di meme nato nella primavera del 2025 in Italia e poi diventato un fenomeno globale su TikTok, si è notevolmente ridimensionato. Ma i personaggi assurdi creati con software di intelligenza artificiale, con nomi ridicoli e forme spesso a metà tra animali e oggetti, sono stati sfruttati in altri formati che stanno raccogliendo i frutti economici di una produzione nata dentro a nicchie oscure e anonime di internet.
In tutto il mondo si è infatti cominciato a vendere oggetti ispirati ai brainrot più famosi, e in Italia sono state create diverse serie di oggetti da collezione come album di carte e figurine, che stanno avendo grande e inaspettato successo tra i bambini e i collezionisti.
L’estetica dell’Italian brainrot, soprattutto su TikTok, non è completamente scomparsa. Si vedono ancora strani video senza senso apparente in cui esseri grotteschi a metà tra coccodrilli e cacciabombardieri, elefanti con le gambe simili a cactus e le Birkenstock ai piedi, o ballerine con tazze di cappuccino al posto della testa pronunciano filastrocche volgari. Adesso in alcuni meme che li riguardano si sono aggiunti i Labubu, pupazzetti oggetto del desiderio di migliaia di persone, o animali vestiti come i personaggi di Squid Game. In altri video le animazioni sono più complesse e i personaggi interagiscono tra loro, spesso in scenette sentimentali.
Sono nate anche varianti in altri paesi, come il brainrot francese e spagnolo. Su YouTube poi vengono pubblicate canzoni rap o trap ispirate all’Italian brainrot, oltre a moltissimi contenuti per bambini, come quiz sui meme più famosi e tutorial per disegnarli. Ma il fenomeno negli ultimi mesi è uscito da internet: alcuni usano le canzoncine senza senso con la voce robotica che accompagna questi meme alle feste techno e ci sono addirittura compleanni di bambini a tema Italian brainrot.
Visto il grande successo online, in molti hanno pensato di sfruttarlo per creare degli oggetti: in tutto il mondo si vedono sia prodotti e gadget per i bambini – come peluche, modellini, giocattoli, diari per la scuola, buste di patatine con la sorpresa – ma anche magliette per adulti, vendute soprattutto nei negozi di souvenir.
La libera commercializzazione di tutti questi prodotti è stata possibile perché non si sa chi li ha inventati, e perché le regole di copyright sui contenuti creati con l’intelligenza artificiale sono ancora molto ambigue. Martino Wong, giornalista che si occupa di intelligenza artificiale e del suo impatto sulla nostra società e che ha scritto e parlato del fenomeno, dice che «per i brainrot, per come sono stati costruiti, è difficile individuare un’autorialità che sarebbe semplice da far valere a livello legale». Questo significa che potenzialmente chiunque – ed è quello che sta accadendo – può prendere l’immagine di questi animali e crearci un prodotto.
È quello che è successo in Italia: Officina Comunicazione, un’azienda di Modena di prodotti di editoria e intrattenimento, ha associato per affinità di contenuti l’Italian brainrot a un suo marchio già conosciuto, cioè Skifidol (un’altra collezione di prodotti popolarissima tra i bambini degli anni ’10). Ha quindi creato due serie di carte da collezione, uscite tra giugno e luglio. Successivamente si è unita al progetto anche Panini, la famosa azienda italiana di figurine e fumetti, che ha pubblicato un album di Italian brainrot da 300 figurine, con l’intenzione di distribuirlo anche nel resto d’Europa.
Gli edicolanti e i gestori di fumetterie sentiti dal Post in diverse città d’Italia dicono che le carte e le figurine vanno subito esaurite. In molti ne sono sorpresi perché è da anni che un prodotto di questo genere non aveva un successo così istantaneo.
Manuel Paulo Spaldi, un collezionista e gestore di una catena di negozi vicino a Roma, dice che quando sono uscite il mese scorso «i bambini sono impazziti, ce le chiedevano 20, 30 volte al giorno». Il successo è dovuto anche al carattere “trasgressivo” dei contenuti originali che circolavano su TikTok: le animazioni e le storie includevano le parolacce, «un elemento proibito» dice Spaldi, che ha attirato molto i più giovani, come le carte degli Skifidol negli anni ’10 o gli Sgorbions negli anni ’80.
La popolarità di queste carte e delle figurine è tale che le persone hanno cominciato a contattarsi per scambiarsele, come succede per le altre collezioni più tradizionali come quelle dei Pokémon. È nato un gruppo Facebook “Italian Brainrot Card Game Official” a cui sono iscritte più di 4300 persone e nel quale vengono pubblicate quotidianamente foto di fogli con liste di numeri, cioè le carte che ognuno è disposto a cedere in cambio di quelle mancanti alla propria collezione, incontrandosi di persona o spedendosele via posta o tramite Vinted.
Inoltre alcune fumetterie, negozi di giocattoli ed edicole che solitamente ospitano eventi dedicati agli scambi hanno notato che stanno cominciando a partecipare anche collezionisti delle carte dell’Italian brainrot. Lo stesso negozio dove lavora Spaldi ha organizzato un evento dedicato: visto l’enorme successo, ce ne saranno altri per tutto il mese di agosto.
Inoltre, Panini e Officina Comunicazione non hanno creato carte particolarmente “rare” o preziose, come avviene invece nel mondo del collezionismo. Questo ha fatto sì che gli scambi tra bambini siano vissuti soprattutto come un gioco, e non come una compravendita finalizzata al guadagno, come accade ad esempio con alcune carte Pokémon molto rare.