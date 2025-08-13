In Grecia ci sono grossi incendi boschivi vicino a Patrasso, a Chios e a Zante

In Grecia stanno bruciando più di 150 incendi boschivi, due dei quali si sono sviluppati su isole che sono popolari mete turistiche: Chios, vicino alla costa turca, e Zante, che invece si trova nel mar Ionio. Un altro grosso incendio è in corso a ovest di Patrasso, la terza città greca per popolazione, che si trova nel nord del Peloponneso. Migliaia di persone, tra residenti e turisti, sono state coinvolte in operazioni di evacuazione da martedì: vicino a Patrasso sono stati evacuati interi paesi. In due giorni gli incendi si sono estesi su più di 100 chilometri quadrati, di cui 40 a Chios e 17 a Zante, secondo le stime permesse dall’analisi delle immagini satellitari.

Quasi cinquemila vigili del fuoco stanno partecipando alle operazioni di contenimento e spegnimento degli incendi. Il portavoce del corpo dei vigili del fuoco Vassilis Vathrakogiannis ha detto che anche oggi il rischio di espansione degli incendi è alto per via delle temperature previste per la giornata: anche la Grecia è interessata dall’ondata di calore in corso in Italia e in altri paesi europei.

