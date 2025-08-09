7 persone, compresi diversi dirigenti, sono indagate per il suicidio di Stefano Argentino nel carcere di Messina

Sette persone sono indagate per il suicidio di Stefano Argentino nel carcere di Messina: tra di loro c’è la direttrice Angela Sciavicco, la vice direttrice Roberta Bulone, la responsabile dell’area trattamentale, una psichiatra e una psicoterapeuta, scrive il Corriere della Sera. Argentino era accusato di avere ucciso la 22enne Sara Campanella, sua compagna di corso all’università. Dopo l’arresto Argentino aveva confessato di averla accoltellata.

Con l’indagine la procura di Messina vuole accertare eventuali responsabilità delle persone che lavorano nel carcere per il suicidio di Argentino, che aveva già mostrato l’intenzione di uccidersi ed era stato messo in regime di alta sorveglianza, prima di essere poi riammesso alla detenzione ordinaria.