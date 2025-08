Si è ucciso in carcere Stefano Argentino, arrestato per aver accoltellato e ucciso Sara Campanella a Messina

Si è ucciso nel carcere di Messina Stefano Argentino, l’uomo arrestato con l’accusa di aver ucciso Sara Campanella. Campanella aveva 22 anni e studiava Tecniche di laboratorio biomedico all’Università di Messina; Argentino era un suo compagno di corso.

Il 31 marzo scorso Campanella era stata accoltellata alla gola e uccisa per strada da un uomo che poi si era allontanato a piedi. L’uomo era stato identificato come Argentino grazie alle testimonianze di altri compagni di università e alle immagini delle telecamere di sorveglianza, e poi trovato e arrestato. Pochi giorni dopo aveva confessato il femminicidio. Durante le indagini si era saputo che Argentino rivolgeva a Campanella molte attenzioni, in una maniera che il procuratore ha definito «insistente e reiterata», tra le altre cose con continui messaggi e pedinamenti.

Durante la detenzione Argentino aveva già mostrato l’intenzione di uccidersi ed era stato messo in regime di alta sorveglianza. Di recente però era tornato in cella con altri detenuti. Il processo sarebbe dovuto iniziare il prossimo 10 settembre.