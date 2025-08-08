Bao Fan, fondatore della banca di investimento China Renaissance, è tornato libero dopo oltre due anni dalla sua scomparsa

Bao Fan, il fondatore della banca di investimento China Renaissance, è tornato libero questa settimana dopo oltre due anni dalla sua improvvisa scomparsa avvenuta nel febbraio 2023. Bao, che ha 54 anni, era una persona molto influente nel settore finanziario cinese. Aveva lavorato in importanti banche d’investimento occidentali prima di fondare China Renaissance, banca che negli anni aveva collaborato con alcune delle più grandi aziende tecnologiche cinesi, come Alibaba e Tencent, per aiutarle a quotarsi in borsa. Non ci sono molte informazioni sulle attuali condizioni di Bao.

In Cina non è inusuale che importanti dirigenti di aziende private, spesso anche molto ricchi e noti, spariscano per giorni o addirittura per mesi senza che se ne conoscano i motivi. Jack Ma, il fondatore di Alibaba e probabilmente l’imprenditore cinese più famoso all’estero, era anche lui scomparso nel 2020 dopo che aveva più o meno apertamente criticato le scelte politiche o economiche del Partito Comunista cinese.

Il valore delle azioni di China Renaissance è diminuito del 32% dalla scomparsa di Bao, e oggi un’azione vale l’equivalente di circa 0,75 euro. Durante l’assenza di Bao, che si era poi dimesso da ogni incarico nella banca pur rimanendone il principale azionista, la moglie Hui Yin-Ching ha coperto il ruolo di presidente.