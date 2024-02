Un miliardario cinese scomparso da un anno si è dimesso dalla banca che aveva fondato

Bao Fan, un banchiere miliardario cinese che aveva fondato la banca d’investimento China Renaissance, si è dimesso da tutti i suoi ruoli nella banca. Bao non appare in pubblico da circa un anno. Il comunicato diffuso venerdì da China Renaissance dice che Bao si è dimesso per passare più tempo con la propria famiglia e per motivi di salute, ma non fornisce informazioni su dove si trovi.

A febbraio 2023 China Renaissance disse di non riuscire più a contattare Bao da alcuni giorni: circa due settimane dopo la banca disse che stava “collaborando con le autorità cinesi”. Diversi giornali avevano scritto che era coinvolto in un caso di corruzione che riguardava l’ex presidente della banca, Cong Lin.

Bao è una figura molto nota del mondo della finanza cinese. In passato aveva lavorato con banche e fondi di investimento occidentali come Credit Suisse e Morgan Stanley, prima di fondare China Renaissance, banca di investimento che in questi anni aveva collaborato, fra le altre cose, all’ingresso in Borsa delle maggiori compagnie tecnologiche cinesi, come Alibaba e Tencent.

La sua scomparsa è stata subito collegata a quelle di altri importanti uomini d’affari avvenute in Cina in passato. Personaggi come Guo Guangchang, presidente della Fosun International o Jack Ma, fondatore di Alibaba, negli ultimi anni sono improvvisamente scomparsi, in alcuni casi per giorni, in altri per mesi, dopo aver più o meno apertamente criticato scelte politiche o economiche del partito Comunista cinese.

– Leggi anche: In Cina è sparito un altro ministro