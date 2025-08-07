Trump dice che potrebbe incontrare Putin la prossima settimana

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha detto che la prossima settimana potrebbe incontrare il presidente russo Vladimir Putin: sarebbe il primo incontro tra un presidente statunitense e Putin dall’inizio dell’invasione russa dell’Ucraina, e un passaggio molto importante nei colloqui per far terminare la guerra in corso. Trump si era già visto con Putin cinque volte durante il suo primo mandato da presidente, mentre l’ultima volta che il presidente russo aveva incontrato un suo omologo statunitense era stata nel giugno del 2021 con Joe Biden.

Trump ha annunciato il possibile colloquio dopo che mercoledì l’inviato speciale degli Stati Uniti Steve Witkoff aveva incontrato Putin a Mosca. Negli ultimi mesi Trump e Putin si erano parlati alcune volte al telefono, ma il presidente statunitense aveva sempre giudicato i colloqui insoddisfacenti e aveva criticato il fatto che la Russia avesse continuato a compiere grossi attacchi contro l’Ucraina nonostante i suoi tentativi di mediare un accordo per il cessate il fuoco.

A metà luglio Trump aveva dato alla Russia 50 giorni di tempo per accettare un cessate il fuoco, sostenendo che altrimenti le avrebbe imposto pesanti sanzioni sia dirette che “indirette”, pensate cioè per colpire i paesi con cui è in affari (come ha poi fatto con l’India). Pochi giorni dopo aveva però accorciato l’ultimatum, che ora dovrebbe terminare l’8 agosto.

