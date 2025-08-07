Reddit è rimasto uguale mentre intorno Internet peggiorava

Una decina di anni fa, tra i grandi social network mainstream, Reddit passava a ragione o a torto come quello con le discussioni più accese e aggressive, con gli utenti più scalmanati e troll, con i contenuti più provocatori ed estremi. Da allora è cambiato il mondo tutto intorno, e rimanendo invece più o meno uguale a sé stesso Reddit è diventato un social network che al contrario spicca per la civiltà media delle conversazioni che ospita, per l’utilità e la componente informativa dei suoi post e per la loro natura prevalentemente “umana”, visto che almeno fino a un po’ di tempo fa era rimasto perlopiù al riparo da bot e intelligenze artificiali.

Queste caratteristiche sono diventate merce rara nell’Internet contemporanea, apprezzate sia dagli utenti più fedeli sia da quelli più occasionali che in molti casi stanno scoprendo pregi e vantaggi di Reddit solo in tempi recenti. Questo interesse ha pagato: nel secondo trimestre di quest’anno il sito ha avuto 108 milioni di utenti giornalieri (erano 60 milioni due anni fa), mentre le sue entrate pubblicitarie sono aumentate dell’84 per cento dallo scorso anno.

A causa di questa crescita improvvisa, avvenuta in particolare nell’ultimo biennio, l’azienda sta lavorando a una serie di novità che però rischiano di cambiare Reddit profondamente. La scorsa settimana il co-fondatore e CEO dell’azienda, Steve Huffman, ha detto di voler «rendere Reddit un motore di ricerca di riferimento», migliorando le capacità della ricerca interna al sito, che viene usata ogni settimana da circa 70 milioni di persone, secondo i dati dell’azienda.

Il legame tra Reddit e la ricerca nel web non è una novità. Da alcuni anni, infatti, si è diffusa l’idea che per migliorare i risultati di Google basta aggiungere la parola “reddit” alle proprie ricerche: in questo modo, secondo alcuni, si filtra buona parte dei risultati di scarsa qualità che nel corso degli anni hanno peggiorato le ricerche su Google, e si viene indirizzati invece alle discussioni avvenute sul sito, considerate molto più utili.

Quest’anno Reddit ha anche presentato Reddit Answers, un servizio (per ora disponibile per poche persone) con cui il sito risponde direttamente alle domande degli utenti, generando una risposta con le intelligenze artificiali, in modo simile alle AI Overview di Google. Huffman ha detto che Reddit Answers verrà integrato sempre di più nella ricerca tradizionale nel sito, diventandone una funzione centrale.

Uno dei motivi del recente successo di Reddit è proprio la diffusione delle intelligenze artificiali generative, che hanno bisogno di grandi quantità di contenuti per addestrare i modelli linguistici che le fanno funzionare. È proprio l’esigenza di trovare sempre nuovi contenuti di qualità per questi modelli che ha reso Reddit tanto importante agli occhi delle maggiori aziende del settore, perché contiene miliardi di conversazioni, commenti e testi di ogni tipo, scritti da milioni di utenti umani.

In un momento in cui sempre più contenuti web sono generati dalle AI, l’archivio ventennale del sito è diventato un patrimonio molto ricercato. Per questo, nel febbraio del 2024, Reddit strinse un accordo da 60 milioni di dollari all’anno per fornire «le sue conversazioni ed esperienze autentiche» a Google, che le usa per l’addestramento delle sue AI. Nello stesso anno, Reddit siglò un accordo anche con OpenAI, l’azienda sviluppatrice di ChatGPT, per l’uso in licenza dei suoi contenuti.

La diffusione di contenuti generati dalle AI però di recente ha interessato anche Reddit, che è alle prese con l’aumento delle attività da parte di bot e in generale di contenuti e commenti generati dalle AI. Il progresso del settore rende anche più difficile distinguere gli utenti umani da quelli che non lo sono, complicando ulteriormente il lavoro dei moderatori, gli utenti volontari che gestiscono i “subreddit”, le sezioni in cui è organizzato il sito. Come ha scritto la rivista New York, «essere una delle ultime isole di umanità in una rete morente potrebbe renderti attraente per gli umani. Ma ti rende anche ancora più prezioso per le aziende che lo stanno uccidendo».

Nonostante gli ottimi risultati degli ultimi anni, Reddit si trova in una situazione delicata, essendo contemporaneamente l’ultimo bastione di quella che Huffman chiama «la visione del vecchio web» e una banca dati molto desiderata dalle aziende di AI. Le molte novità che l’azienda sta presentando in questi mesi mirano a potenziare il sito, rendendolo più di un semplice database per chatbot. Non si tratta di un’operazione semplice: il rischio è di snaturare il prodotto originale e minare il rapporto di fiducia con gli utenti.

Un anno fa Huffman aveva annunciato che entro il 2025 Reddit avrebbe permesso di creare subreddit accessibili solo a pagamento. Nel farlo, aveva assicurato che la «versione corrente, altruistica e gratuita» del sito avrebbe continuato a esistere parallelamente alle nuove comunità esclusive. La proposta di un paywall per il sito fece molto discutere ed è stata recentemente messa in pausa dall’azienda per «concentrarsi su quello che conta di più», cioè la trasformazione di Reddit in un motore di ricerca.