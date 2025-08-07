Il grande incendio boschivo nel sud-ovest della Francia ora è sotto controllo

L’incendio boschivo che si è sviluppato a partire dal pomeriggio di martedì nell’Aude, un dipartimento del sud-ovest della Francia, tra le città di Narbona e Carcassonne vicino ai Pirenei, giovedì sera è stato definito «sotto controllo». Lo ha scritto sui social il prefetto del dipartimento dell’Aude Christian Pouget: alcune aree stanno ancora bruciando, ma sono zone limitate e sotto il controllo dei vigili del fuoco. È stato l’incendio boschivo più grande in Francia dal 2016, e ha bruciato complessivamente 170 chilometri quadrati di territorio, di cui 110 di boschi e 20 di terreni agricoli: 36 case e 21 altri edifici sono stati distrutti, 20 abitazioni danneggiate, una persona è morta e 18 sono state ferite (16 sono vigili del fuoco). Le centinaia di persone sfollate non sono ancora state autorizzate a rientrare nelle loro case.

– Leggi anche: C’è un grande incendio boschivo nel sud-ovest della Francia