Coca-Cola farà una versione della sua bevanda con lo zucchero che piace a Donald Trump

Coca-Cola ha detto che in autunno negli Stati Uniti affiancherà alla classica versione della sua bevanda con sciroppo di glucosio-fruttosio una nuova versione prodotta con zucchero di canna. La decisione è stata annunciata dopo che la settimana scorsa il presidente Donald Trump aveva detto che l’azienda aveva accettato di cambiare la ricetta della Coca-Cola su sua pressione. In realtà l’azienda non ha cambiato la ricetta della sua bevanda principale, ma ha solo annunciato una nuova bibita che si aggiungerà alla sua offerta di prodotti.

Da quando si è insediata l’amministrazione di Donald Trump, il suo segretario alla Salute, Robert Francis Kennedy Jr., ha iniziato a fare pressione sulle aziende per incentivarle a produrre cibi che considera più sani, nell’ambito di un’iniziativa che ha chiamato “Make America Healthy Again”, cioè “rendi di nuovo sana l’America” (una variante del celebre slogan di Trump “Make America Great Again”). Fra le altre cose l’iniziativa include la richiesta di ridurre l’uso dello sciroppo di glucosio-fruttosio, nonostante questo abbia le stesse capacità nutrizionali degli altri zuccheri. Il problema della Coca-Cola è che è molto zuccherata, a prescindere dal tipo di zucchero che viene utilizzato, quindi l’effetto che l’iniziativa avrà sulla salute pubblica è dubbio. Kennedy è famoso per sostenere teorie dal fondamento scientifico scarso o nullo.

Trump, che è un noto consumatore di Coca-Cola Light (cioè senza zuccheri), sostiene anche che la versione della bevanda prodotta con lo zucchero di canna sia più buona di quella fatta con lo sciroppo di glucosio-fruttosio. In alcune parti degli Stati Uniti si può già trovare la Coca-Cola prodotta con lo zucchero di canna, importata dal Messico, spesso venduta a un prezzo maggiorato rispetto all’altra. Anche nella maggior parte dei paesi europei la bevanda è fatta con lo zucchero ottenuto dalla canna o dalla barbabietola.

