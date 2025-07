Il porto di Barcellona ridurrà il numero dei terminal per le navi da crociera, su richiesta dell’amministrazione cittadina

Il porto di Barcellona ridurrà entro il 2030 il numero di terminal destinati alle navi da crociera, passando da sette a cinque: è il risultato di un accordo con il comune di Barcellona. Il sindaco Jaume Collboni da tempo cerca di ridurre l’impatto dei turisti che arrivano con le navi da crociera e restano a Barcellona solo poche ore, in una città fra quelle in cui la presenza di turisti è percepita come eccessiva da molti residenti.

Un accordo del 2018 fra la precedente amministrazione comunale e i gestori del porto aveva invece aumentato i terminal da cinque a sette: uno è stato inaugurato quest’anno, ed è destinato alla compagnia MSC, l’altro aprirà nel 2027. Dopo il nuovo accordo verranno invece chiusi due terminal già in funzione, quelli A e B, e verrà ampliato il C, che resterà l’unico terminal pubblico. La capacità totale del porto, che era passata da 30mila a 37mila crocieristi, scenderà a 31mila. L’anno scorso Barcellona ha ospitato 3,6 milioni di turisti provenienti da navi da crociera. Nei primi cinque mesi del 2025 la tendenza è stata di un ulteriore incremento del 20 per cento.

