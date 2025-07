Tadej Pogačar ha vinto la 12ª tappa del Tour de France con oltre due minuti di vantaggio su Jonas Vingegaard, secondo al traguardo

Il corridore sloveno Tadej Pogačar ha vinto la 12ª tappa del Tour de France, con arrivo a Hautacam, staccando di oltre due minuti il danese Jonas Vingegaard, che insieme a lui era il principale favorito per la vittoria finale, e che con Pogačar è stato protagonista della principale rivalità degli ultimi anni di Tour de France.

Con la vittoria di oggi – la terza in questa edizione del Tour – Pogačar ha riconquistato la maglia gialla (simbolo del primato, che già aveva indossato in altre tappe di questa edizione) e ora, considerando anche il vantaggio che aveva accumulato nelle tappe precedenti, ha oltre tre minuti di vantaggio su Vingegaard, secondo in classifica generale, e quasi cinque minuti di vantaggio sul terzo, il belga Remco Evenepoel.

A partire dalla tappa di domani – una cronoscalata (una cronometro in salita) – e fino all’ultima tappa del 27 luglio restano ancora molte tappe di montagna in cui non mancheranno, almeno sulla carta, occasioni in cui Vingegaard potrebbe cercare di recuperare lo svantaggio nei confronti di Pogačar, che però nella tappa di oggi ha mostrato di essere al momento molto più forte di ogni altro avversario.

