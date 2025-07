I due uomini che abbatterono “l’albero di Robin Hood” nel Regno Unito sono stati condannati a 4 anni e 3 mesi di carcere

Nel Regno Unito due uomini sono stati condannati a 4 anni e 3 mesi di carcere per aver abbattuto il Sycamore Gap Tree, o “albero di Robin Hood”, un grande acero montano centenario spesso definito «l’albero più fotografato d’Inghilterra». Sono Daniel Graham e Adam Carruthers, due amici di 39 e 32 anni. Nel settembre del 2023 Graham e Carruthers andarono di notte con una motosega lungo il vallo di Adriano, l’imponente fortificazione in pietra risalente alla prima metà del II secolo, e tagliarono il tronco dell’albero: cadendo, la pianta danneggiò anche il muro, che è patrimonio dell’Unesco dagli anni Ottanta. Secondo il giudice lo fecero soltanto per portare avanti una «missione idiota».

L’albero era cresciuto in una posizione particolarmente scenografica e si vede in una scena del film Robin Hood: principe dei ladri, del 1991, che lo rese famoso in tutto il mondo. Il suo abbattimento causò molta rabbia nel Regno Unito, dove il caso è stato assai seguito fino alla condanna di oggi. Prima di arrivare all’identificazione di Graham e Carruthers altre persone erano state accusate e arrestate come sospettate, incluso un ragazzino di 16 anni.

