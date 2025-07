L’ex governatore dello stato di New York Andrew Cuomo si candiderà come indipendente a sindaco della città

Andrew Cuomo, ex governatore dello stato di New York dimessosi nel 2021 per accuse di molestie sessuali, ha detto che si candiderà a sindaco della città da indipendente. Cuomo, che è del Partito Democratico, aveva perso le primarie del partito piuttosto a sorpresa contro Zohran Mamdani, deputato statale 33enne che fino a poco tempo fa era praticamente sconosciuto.

Le elezioni per scegliere il nuovo sindaco saranno il 4 novembre e, oltre a Mamdani e Cuomo, tra i candidati ci saranno anche il Repubblicano Curtis Sliwa e l’indipendente Eric Adams, attuale sindaco di New York, eletto con il Partito Democratico ma avvicinatosi molto all’amministrazione di Donald Trump per risolvere alcuni problemi legali.