La ciclista italiana Elisa Longo Borghini ha vinto il Giro d’Italia per la seconda volta consecutiva

La ciclista italiana Elisa Longo Borghini ha vinto per la seconda volta consecutiva il Giro d’Italia femminile, una delle più importanti corse ciclistiche a tappe, chiamata ufficialmente Giro d’Italia Women. L’anno scorso vinse indossando la maglia rosa (quella indossata dalla ciclista che è prima nella classifica generale) dalla prima all’ultima tappa. Quest’anno, invece, Elisa Longo Borghini ha raggiunto il primo posto nella classifica generale solo alla settima e penultima tappa. Alla partenza di questa tappa era ancora seconda nella classifica generale, 16 secondi dietro alla svizzera Marlen Reusser, ma a 15 chilometri dal traguardo è riuscita eccezionalmente a recuperare lo svantaggio e a passare in testa, prendendosi la maglia rosa con un distacco di 22 secondi dal secondo posto.

Nell’ultima tappa, che si è conclusa allo storico autodromo “Enzo e Dino Ferrari” di Imola, in Emilia-Romagna, Borghini è riuscita a mantenere la maglia rosa e quindi a vincere il Giro.

Longo Borghini ha 33 anni ed è una delle cicliste italiane più forti degli ultimi anni. In carriera ha vinto alcune importanti corse di un giorno come il Giro delle Fiandre (nel 2015 e nel 2024), la Strade Bianche (nel 2017) e soprattutto la Parigi-Roubaix nel 2022, oltre a due medaglie di bronzo alle Olimpiadi, nel 2016 e nel 2021. Da qualche mese gareggia per la squadra degli Emirati Arabi Uniti UAE Team ADQ, la controparte femminile dell’UAE Team Emirates XRG, che è una delle squadre di ciclismo più forti al mondo. Per capirci, è quella dello sloveno Tadej Pogačar, il più forte ciclista del mondo.

