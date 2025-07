Ferrero si è presa mezza Kellogg’s

Ferrero ha annunciato che comprerà WK Kellogg, l’azienda statunitense che produce e vende i cereali per la colazione a marchio Kellogg’s in Nordamerica, per 3,1 miliardi di dollari (quasi 2,7 miliardi di euro). Per l’azienda piemontese che fa la Nutella è una grande espansione nel mercato alimentare statunitense e canadese.

WK Kellogg esiste dal 2023, quando si è divisa dalla vecchia Kellogg Company che ora si chiama Kellanova. In Europa è Kellanova che controlla il marchio Kellogg’s e quindi vende i cereali come gli Special K, i Frosties e i Coco Pops in Italia. Nell’agosto del 2024 il gruppo Mars (quello che produce appunto le barrette di cioccolato Mars, tra le altre cose) aveva annunciato l’acquisizione di Kellanova per 36 miliardi di dollari, ma l’operazione non è ancora stata completata perché le autorità europee per la concorrenza nel mercato non l’hanno ancora autorizzata.

Da quando si è divisa da Kellanova, le azioni in borsa di WK Kellogg non hanno dato grandi risultati e allo scorso marzo l’azienda aveva 569 milioni di dollari di debiti.