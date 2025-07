Più di 3mila persone sono state evacuate a causa di un grosso incendio sull’isola di Creta

Sull’isola di Creta, una delle mete turistiche più popolari della Grecia, è in corso un grosso incendio boschivo, che ha causato l’evacuazione di molti tra turisti e residenti. L’incendio è iniziato nell’est dell’isola e si sta rapidamente espandendo verso sud, spinto dal vento, che sta rendendo particolarmente difficile contenere il fuoco. Circa 3mila persone sono state evacuate e portate in rifugi temporanei: ci sono anche diverse persone che sono state portate in ospedale con problemi respiratori.