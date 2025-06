Israele sta costringendo di nuovo i palestinesi a lasciare il nord della Striscia

L’esercito israeliano ha emesso un nuovo ordine di evacuazione su quasi tutta la città di Gaza e su Jabalia, nel nord della Striscia di Gaza. In vista di un’intensificazione delle «operazioni militari», domenica ha intimato alla popolazione palestinese di spostarsi verso sud, dove si trova il già sovrappopolato campo per sfollati di Al Mawasi. È una decisione che rispecchia uno degli obiettivi ormai evidenti di Israele, cioè lo svuotamento forzato di quell’area, dove fino a maggio c’erano centinaia di migliaia di persone.

Sono diversi mesi che Israele non bombarda la città di Gaza e i suoi dintorni. Dopo l’accordo per il cessate il fuoco approvato a gennaio e poi interrotto da Israele a metà marzo, molte persone che erano state evacuate nei primi mesi della guerra erano quindi rientrate in città. Ora dovranno spostarsi per l’ennesima volta.

La città di Gaza negli ultimi mesi era rimasta anche uno dei pochissimi posti nella Striscia a non essere sottoposti a un ordine di evacuazione. Secondo un rapporto pubblicato dalle Nazioni Unite la settimana scorsa, più dell’80 per cento della Striscia ne era interessato: ora è ancora di più. Restano escluse soltanto le città di Deir al Balah e Nuseirat (entrambe nel centro) e Al Mawasi, sulla costa sud.

Dall’inizio della guerra Israele ha comunque più volte bombardato anche aree designate come sicure. Secondo alcuni medici sentiti da Reuters, è successo anche in questi giorni, quando cinque persone sono state uccise in un bombardamento molto vicino al campo per sfollati di Al Mawasi.

