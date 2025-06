Tre agenti sono indagati per non aver protetto da un’aggressione in carcere l’uomo che ha confessato l’omicidio di Denisa Maria Adas

Tre agenti di polizia penitenziaria del carcere di Prato sono indagati perché accusati di non aver protetto Vasile Frumuzache, l’uomo che ha confessato l’omicidio di Denisa Maria Paun (meglio nota col cognome dell’ex marito, Adas) e di un’altra donna, Ana Maria Andrei. Proprio nel carcere di Prato il 6 giugno Frumuzache è stato aggredito da un altro detenuto, che l’ha ustionato versandogli addosso un pentolino di olio bollente e zucchero.

Secondo chi indaga gli agenti non avrebbero eseguito correttamente gli ordini della procura, che aveva chiesto di sorvegliare l’uomo. Sono sospettati di rifiuto di atti d’ufficio e lesioni colpose.

Denisa Maria Paun scomparve da Prato a maggio, e il suo corpo venne ritrovato all’inizio di giugno in un campo di Montecatini Terme: fu una storia molto seguita dai giornali. Dopo il suo arresto Frumuzache confessò anche l’omicidio di Andrei, avvenuto circa un anno prima. Entrambe erano romene e lavoravano come escort. Il processo contro Frumuzache non è ancora iniziato.