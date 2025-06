È stato ritrovato il corpo di Denisa Maria Adas, la donna scomparsa a Prato circa tre settimane fa

È stato ritrovato a Montecatini Terme, in provincia di Pistoia, il corpo di Denisa Maria Paun (finora meglio conosciuta come Adas, dal cognome dell’ex marito). La donna di origini rumene lavorava come escort, ed era scomparsa a Prato tra il 15 e il 16 maggio scorsi. Il corpo si trovava nei pressi di un casolare abbandonato, nascosto tra i rovi. Per i reati di omicidio e soppressione di cadavere è indiziato un uomo, un cittadino romeno di 32 anni con cui Paun aveva parlato al telefono poco prima di scomparire. Nei giorni scorsi era stata indagata anche un’altra persona, sospettata inizialmente del rapimento della donna, un avvocato di Reggio Calabria di 44 anni.

Al momento ci sono due principali ipotesi investigative, entrambe aperte. La prima è che Paun possa essere stata rapita (e poi uccisa) da un gruppo di criminali romeni, come suggerito inizialmente dalla madre ad amiche e conoscenti di Paun; la seconda è che con la sua scomparsa c’entri invece lo stesso avvocato calabrese che risulta indagato. Nelle scorse settimane l’uomo si sarebbe messo in contatto con la madre di Paun, offrendosi di intercedere con i rapitori per la sua liberazione. La donna, che sperava di ottenere la liberazione della figlia fuori dai canali giudiziari, non aveva riferito la cosa agli inquirenti e per questo lei stessa è indagata per false dichiarazioni.