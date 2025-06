L’uomo arrestato per la morte di Denisa Maria Adas ha confessato di avere ucciso lei e un’altra donna

L’uomo arrestato con l’accusa di avere ucciso Denisa Maria Paun, scomparsa a Prato a metà maggio e trovata morta a Montecatini Terme, in provincia di Pistoia, ha confessato di averla uccisa e in un secondo interrogatorio ha detto di avere ucciso anche un’altra donna circa un anno fa. Anche lei era di origini romene e lavorava come escort come Paun (finora meglio conosciuta come Adas, dal cognome dell’ex marito). Repubblica Firenze scrive che si chiamava Ana Maria Andrei ed era scomparsa il primo agosto del 2024.

L’uomo, che è un cittadino rumeno di 32 anni, ha detto di averla accoltellata e abbandonata nello stesso campo dove è stata trovata Paun. I carabinieri hanno individuato vicino a casa sua un’auto che corrisponderebbe a quella di Andrei. Quanto ad Adas, il 32enne ha sostenuto di averla uccisa perché la donna gli avrebbe chiesto diecimila euro per non riferire a sua moglie che avevano avuto rapporti sessuali.