Un problema ai radar sta impedendo l’atterraggio e il decollo degli aerei in diversi aeroporti del Nord Italia

Dalle 20 di sabato sera un problema tecnico ai radar sta bloccando l’atterraggio e il decollo degli aerei in diversi aeroporti del Nord Italia, in particolare del Nord Ovest: ci sono grossi ritardi agli aeroporti di Milano (Linate e Malpensa), Bergamo, Genova e Torino. Gli aerei in partenza non partono e quelli in arrivo sono dirottati su altri aeroporti, col risultato che ci sono decine di voli cancellati e in ritardo. Intorno alle 22.15 c’erano state alcune ripartenze, ma seguite subito da un nuovo blocco.

L’Enav, l’azienda che gestisce lo spazio aereo, ha detto che il problema riguarda il centro radar di Milano, che si occupa di tutta la zona del Nord Ovest: per sicurezza il traffico aereo è stato temporaneamente chiuso, il che significa che non passano neanche i voli destinati altrove. Dalle immagini del sito FlightRadar24 si vede chiaramente un vuoto nella circolazione di aerei in Liguria, Piemonte e Lombardia.