L’accordo di pace tra Congo e Ruanda è davvero un accordo di pace?

L’accordo di pace firmato venerdì dai governi della Repubblica Democratica del Congo e del Ruanda è stato presentato come un punto di svolta nei rapporti tra i due paesi, problematici da decenni. Le sue conseguenze concrete sono però tutte da vedere, ed è difficile che possa mettere fine ai combattimenti che da anni sono in corso nella zona di confine tra i due paesi.

L’accordo è stato firmato a Washington, negli Stati Uniti, dai ministri degli Esteri dei due paesi. I negoziati sono stati mediati dagli Stati Uniti e dal Qatar. Il testo completo non è stato diffuso, ma prima della firma Congo, Ruanda e Stati Uniti hanno fatto un comunicato congiunto in cui spiegano in modo molto vago i contenuti. In linea teorica l’accordo prevede l’impegno da parte della Repubblica Democratica del Congo e del Ruanda a rispettare la reciproca integrità territoriale, la fine delle ostilità, il disarmo e l’eventuale integrazione negli eserciti regolari dei gruppi paramilitari coinvolti nei combattimenti.

Ha però grossi problemi. Prima di tutto, ufficialmente Congo e Ruanda non erano in guerra: il Ruanda è accusato di aver inviato i propri militari in Congo a sostegno dell’M23, un gruppo paramilitare che combatte contro l’esercito regolare congolese e che da gennaio controlla varie zone nell’est del paese. Il presidente ruandese Paul Kagame però ha sempre negato sia di aver inviato l’esercito in Congo, sia di appoggiare l’M23 in altri modi (per esempio finanziariamente o con addestramenti).

L’altro problema riguarda il fatto che l’M23 non ha partecipato ai negoziati che hanno portato all’accordo (sebbene abbia partecipato ad altre trattative). Di fatto quindi la parte sul disarmo e sull’integrazione nell’esercito regolare, che lo riguarda direttamente, non è stata approvata dal gruppo, che infatti ha detto: «Qualsiasi [accordo] che ci riguarda e che è fatto senza di noi, è contro di noi». Non sembra quindi che l’M23 abbia intenzione di rispettarlo, e non è chiaro se si ritirerà dalle zone occupate e cosa ne sarà dei suoi miliziani (oltretutto l’M23 nacque proprio da una frangia dissidente di un precedente gruppo paramilitare, contraria all’epoca al patto col governo congolese che avrebbe previsto l’integrazione nell’esercito).

Nei giorni scorsi, quando era stato raggiunto un accordo preliminare, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump lo aveva comunque definito «meraviglioso» e se n’era intestato il merito. «Non riceverò un premio Nobel per la pace per questo» aveva aggiunto, «non importa cosa faccio, non riceverò un premio Nobel per la pace nemmeno [per gli accordi tra] Russia e Ucraina, o Israele e Iran, qualsiasi cosa accada, ma le persone sanno, e questo è quello che conta per me!».

Dall’inizio del suo secondo mandato Trump sta cercando di accreditarsi come un presidente in grado di mediare e raggiungere la pace tra i paesi in guerra. In realtà praticamente nessuno degli accordi mediati dalla sua amministrazione ha davvero funzionato (eccetto quello fra Pakistan e India, nel quale però il ruolo degli Stati Uniti è stato sminuito, soprattutto dall’India). Non è chiaro cosa succederà tra Ruanda e Congo, ma gli elementi elencati finora indicano che l’accordo di pace è fragile.

Parallelamente, negli ultimi mesi gli Stati Uniti hanno portato avanti anche delle trattative con il Congo per garantirsi l’accesso alle sue ingenti risorse minerarie, che son concentrate soprattutto nelle regioni controllate dall’M23. Il Ruanda è accusato di sfruttarle in modo illecito, ossia usando i legami con l’M23 per esportare illegalmente i minerali nel paese. Non si cosa stiano concordando Stati Uniti e Congo, ma un eventuale ritiro dell’M23 dalla zona potrebbe facilitare l’accesso statunitense a queste risorse.