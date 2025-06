Una donna è stata arrestata perché accusata di aver innescato un vasto incendio sull’isola Chios, in Grecia

Una donna di origine georgiana è stata arrestata dalla polizia greca perché accusata di aver innescato un vasto incendio sull’isola di Chios. Nei giorni scorsi, a causa delle fiamme, gli abitanti di 20 paesi erano stati sfollati in via precauzionale, così come gli ospiti di un centro di accoglienza per migranti, ed era stato dichiarato lo stato di emergenza.

Secondo le informazioni diffuse da alcuni giornali, la donna – arrestata con l’accusa di incendio doloso – avrebbe ammesso di aver spento una sigaretta nel punto in cui è divampato uno degli incendi e si sarebbe scusata per le conseguenze delle sue azioni.

Chios è la quinta isola per dimensioni fra quelle greche, è nel mar Egeo ed è molto vicina alla Turchia (a poco più di sette chilometri).