350 supermercati Coop smetteranno di vendere prodotti israeliani, in solidarietà alla popolazione palestinese

Coop Alleanza 3.0, la più grande catena di supermercati che fa parte del consorzio Coop Italia, ha annunciato che smetterà di vendere nei suoi supermercati prodotti israeliani, come gesto simbolico di sostegno alla popolazione palestinese. Coop Alleanza 3.0 è una cooperativa di consumatori (cioè i soci sono i clienti stessi), la più grande in Europa oltre che tra quelle che fanno parte di Coop Italia: ha 350 supermercati e ipermercati in 8 regioni italiane (Friuli Venezia Giulia, Veneto, Lombardia, Emilia-Romagna, Marche, Abruzzo, Puglia e Basilicata).

Tra i prodotti che non saranno più venduti in questi supermercati ci sono in particolare quelli di Sodastream: un’importante azienda israeliana che produce gasatori per rendere frizzante l’acqua naturale e una delle più contestate dal movimento di boicottaggio, disinvestimento e sanzioni (BDS), la campagna globale per boicottare Israele per via della sua occupazione dei territori palestinesi. Per molti anni infatti la sua fabbrica principale era a Ma’ale Adumim, un insediamento israeliano in Cisgiordania considerato illegale dalla comunità internazionale. Nel 2015, proprio a causa della campagna di boicottaggio del BDS, la fabbrica era stata chiusa e ne era stata aperta un’altra nel deserto del Negev, vicino alla città di Rahat, in Israele, un luogo che il BDS ritiene comunque molto problematico.

Già da un paio di settimane inoltre nei negozi di Coop Alleanza è in vendita la Gaza Cola, un’alternativa alla Coca-Cola prodotta nei territori palestinesi, i cui proventi sono destinati a finanziare la ricostruzione di un ospedale nella Striscia di Gaza distrutto dai bombardamenti israeliani.