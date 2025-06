C’è stato un attacco suicida in una chiesa di Damasco, in Siria: ci sono morti e feriti

A Damasco, la capitale della Siria, c’è stato un attacco suicida in una chiesa: alcuni testimoni hanno detto che un uomo è entrato nell’edificio, ha iniziato a sparare con un’arma da fuoco e poi si è fatto esplodere. Ci sono certamente morti e feriti, ma al momento è difficile dire quanti: la Difesa Civile Siriana, un’organizzazione umanitaria attiva nel paese, dice che i morti sarebbero almeno quindici. Il ministero dell’Interno siriano ha detto che ha compiuto l’attacco un membro dello Stato Islamico (ISIS). Finora non ci sono state rivendicazioni da parte del gruppo (come avviene solitamente in situazioni simili).