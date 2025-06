I Los Angeles Lakers saranno venduti per 10 miliardi di dollari, un record nella storia dello sport

Secondo le principali testate sportive statunitensi, come The Athletic o ESPN, la squadra di basket dei Los Angeles Lakers sta per essere venduta dalla famiglia Buss, la sua storica proprietaria dal 1979, per circa 10 miliardi di dollari (8,72 miliardi di euro): nessuna squadra sportiva è mai stata venduta a una cifra così alta. A comprarla sarà l’imprenditore Mark Walter, che era già un’azionista di minoranza dei Lakers dal 2021. Walter è l’amministratore delegato di un grande fondo d’investimento (Guggenheim Partners) e dal 2023 è il principale proprietario anche dei Los Angeles Dodgers, la più importante squadra di baseball di Los Angeles e una delle più importanti al mondo.

I Los Angeles Lakers sono una delle squadre più famose e titolate della NBA, il principale campionato di basket nordamericano e il più famoso al mondo. Furono acquistati nel 1979 dall’imprenditore Jerry Buss, che ne rimase il proprietario fino a quando morì nel 2013. Buss trasformò le partite di basket in NBA e tutto ciò che le circondava, rendendole molto più spettacolari, e portò i Lakers alla vittoria di 10 campionati in 34 anni, acquisendo giocatori eccezionali come Kareem Abdul-Jabbar, “Magic” Johnson, Shaquille O’Neal e Kobe Bryant. Dopo la sua morte, i Lakers sono stati gestiti principalmente da sua figlia Jeanie, con cui i Lakers hanno vinto l’NBA nel 2020. Secondo ESPN, dopo l’operazione Jeanie Buss manterrà una quota di minoranza della squadra per un certo tempo.

Quest’anno in NBA sono stati venduti per una cifra altissima – più di 6 miliardi di dollari – anche i Boston Celtics, gli storici rivali dei Lakers. Le due squadre sono tra le più antiche della NBA e le due più vincenti (i Lakers hanno 17 titoli, i Celtics 18).