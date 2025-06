La Corte Suprema degli Stati Uniti ha confermato la legge del Tennessee che limita le terapie per la transizione di genere dei minori

Mercoledì la Corte Suprema degli Stati Uniti ha respinto un ricorso presentato contro la legge dello stato del Tennessee che vieta la somministrazione di bloccanti per la pubertà e di terapie ormonali per la transizione di genere alle persone minorenni. La sentenza ha di fatto confermato la validità della legge, ed è rilevante soprattutto perché è un’implicita conferma della validità di leggi simili approvate anche in una ventina di altri stati: ci sarà insomma un ostacolo in meno per gli stati guidati da amministrazioni conservatrici che vogliano approvarne di simili.

I bloccanti per la pubertà e le terapie ormonali sono trattamenti per la cosiddetta “disforia di genere”, ovvero la condizione delle persone che non si sentono a proprio agio nel genere corrispondente al loro sesso biologico o che manifestano il desiderio di identificarsi in un genere diverso. È un argomento complesso, divisivo e su cui mancano ancora molte conoscenze, ma che negli Stati Uniti (come altrove) è al centro di un dibattito ideologico fra Democratici e Repubblicani, che negli stati che governano si sono spinti ad approvare leggi restrittive.

Il ricorso su cui si è espressa la Corte Suprema era stato presentato dalla precedente amministrazione statunitense, guidata dal Democratico Joe Biden. Tre adolescenti transgender del Tennessee avevano sostenuto assieme ai loro genitori e a un medico che il divieto dello stato fosse una discriminazione basata sul sesso e che violasse anche il diritto costituzionale di tutela degli individui. La corte d’appello federale di Cincinnati aveva permesso alla legge del Tennessee di entrare in vigore dopo che alcuni tribunali di grado inferiore l’aveva bloccata.

Per i giudici della Corte Suprema, invece, limitare l’accesso ai bloccanti della pubertà alle persone minori non comporta discriminazione. Hanno votato in favore sei giudici contro tre.

La Corte Suprema degli Stati Uniti è l’istituzione che in teoria dovrebbe garantire la salvaguardia della Costituzione, ma di fatto è diventata un organo politico che dipende dall’orientamento della maggioranza e che negli ultimi anni ha assunto posizioni sempre più vicine alla destra statunitense. Oggi è formata appunto da sei giudici nominati da presidenti Repubblicani (tre dei quali da Donald Trump), e da tre nominati da presidenti Democratici: i tre contrari alla decisione di mercoledì erano quelli nominati dai presidenti Democratici.