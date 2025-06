La calciatrice italiana più pagata di sempre

Dalla prossima stagione l’attaccante italiana Sofia Cantore giocherà nella National Women’s Soccer League, il più importante campionato di calcio degli Stati Uniti e uno dei più prestigiosi al mondo: sarà la prima calciatrice italiana a farlo. Si trasferirà negli Stati Uniti alla fine degli Europei, in programma a luglio in Svizzera. Per acquistarla il Washington Spirit ha pagato 300mila euro alla Juventus, la cifra più alta mai spesa per una giocatrice italiana e anche per una giocatrice della Serie A femminile. Il record nel calcio femminile lo detiene per ora il Chelsea, che lo scorso gennaio spese poco più di un milione di euro per acquistare dal San Diego Wave la difensora centrale Naomi Girma.

Cantore ha 25 anni ed è un’attaccante completa e talentuosa, molto veloce e abile nel dribbling, che può giocare sia da centravanti sia da ala. La stagione appena trascorsa è stata la sua migliore finora: ha segnato 18 gol in 39 partite totali, contribuendo alla vittoria dello Scudetto e della Coppa Italia da parte della Juventus. Assieme a Cristiana Girelli e Barbara Bonansea formava il miglior attacco del campionato.

Negli anni precedenti aveva vinto altri due Scudetti, due Coppe Italia e una Supercoppa italiana con la Juventus, da cui era stata presa a nemmeno 18 anni, nel 2017. In mezzo aveva giocato anche in prestito nel Verona, nella Florentia San Gimignano e nel Sassuolo. Nel 2020 ha esordito in Nazionale italiana: finora ha totalizzato 37 presenze e 5 gol, e agli Europei sarà una delle calciatrici più attese.

Tutti i gol segnati da Sofia Cantore con la Juventus nell’ultima stagione

Il Washington Spirit è una delle squadre più competitive della National Women’s Soccer League, che ha vinto nel 2021. A livello femminile il calcio negli Stati Uniti è molto popolare e seguito, e il livello di gioco è in genere più alto di quello europeo, anche se negli ultimi anni, soprattutto nella Women Champions League, la competizione europea più importante (che Cantore ha giocato varie volte con la Juventus), le cose sono molto migliorate pure in Europa.

Nessuna calciatrice prima di Cantore aveva mai giocato nel principale campionato statunitense: altre avevano partecipato a campionati meno prestigiosi: l’ex capitana della Juventus Sara Gama per esempio giocò nella semiprofessionistica W-League. La National Women’s Soccer League invece è il campionato professionistico femminile degli Stati Uniti, quello in cui giocano alcune delle migliori calciatrici al mondo. Ogni squadra può avere al massimo otto calciatrici straniere.

Con il Washington Spirit Cantore ha firmato un contratto di tre anni. L’allenatore spagnolo Adrián González, che dall’anno prossimo allenerà la squadra, ha detto che «Sofia è un acquisto importante. La sua grande esperienza nel campionato italiano e il suo eccezionale talento offensivo aggiungeranno nuove soluzioni all’attacco della squadra».