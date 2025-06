Ben Smith a Milano, col Post

La versione breve è che giovedì 26 giugno alle 18:30 il Post ospiterà un incontro con Ben Smith, fondatore e direttore del sito di news americano Semafor, per una conversazione con Luca Sofri in collaborazione con la Triennale di Milano.

La spiegazione più ricca, e che il Post condivide volentieri, raccoglie una serie di informazioni che i più frequenti lettori del Post conoscono. Ben Smith è il più esperto e stimato tra i giornalisti americani che in questo secolo si sono occupati di cambiamenti e innovazione nell’informazione: ha lavorato a Politico, ha diretto Buzzfeed News, è stato “media columnist” al New York Times, e nel 2022 ha fondato Semafor assieme a Justin Smith, che allora era amministratore delegato di Bloomberg.

Nel 2024 il progetto editoriale del Post Altrecose ha pubblicato il libro di Ben Smith Traffic, che racconta la storia delle persone che hanno trasformato l’informazione digitale statunitense (e quindi mondiale) negli ultimi vent’anni, e alcuni degli eventi storici di cui Smith è stato testimone o persino protagonista.

Nelle prossime settimane la newsletter del Post Charlie compirà cinque anni: è una newsletter “sul dannato futuro dei giornali” destinata agli abbonati e alle abbonate del Post, che ha oggi diverse decine di migliaia di iscritti e che ha guadagnato un ruolo rilevante per il racconto dei cambiamenti nel giornalismo e per l’attitudine a informarne e a spiegarli a tutti i suoi fruitori e fruitori potenziali: ovvero tutti.

Charlie presenta quindi il suo primo evento pubblico – che si aggiunge ai frequenti incontri sull’informazione e alle rassegne stampa organizzate dal Post – con l’ospite più adeguato per cominciare e per raccontare cosa stia succedendo, in quale fase dei cambiamenti digitali ci troviamo e cosa potrebbe succedere. Perché quello che cambia nei giornali cambia la realtà come la conosciamo, e alla fine cambia tutto: riconoscere i fattori in ballo aiuta a prendere le misure a ogni cambiamento.

Ben Smith sarà intervistato da Luca Sofri, peraltro direttore editoriale del Post, giovedì 26 giugno alle 18:30 al Teatro della Triennale di Milano. La partecipazione è gratuita e richiede una registrazione sul sito della Triennale.