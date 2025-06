Israele ha liberato anche gli ultimi tre attivisti della Freedom Flotilla

Sono stati rilasciati gli ultimi tre attivisti della Freedom Flotilla Coalition detenuti in Israele: l’organizzazione ha fatto sapere che stanno tornando nei rispettivi paesi passando per la Giordania. Lunedì scorso la Madleen, la piccola imbarcazione dell’organizzazione, era stata fermata con 12 persone a bordo mentre cercava di portare cibo e altri beni essenziali verso la Striscia di Gaza. Il giorno dopo il ministero degli Esteri israeliano aveva portato tutte le persone a bordo all’aeroporto Ben Gurion di Tel Aviv per rimpatriarle. Solo quattro di loro però avevano firmato i documenti per acconsentire all’espulsione: fra queste c’era anche la celebre attivista ambientalista svedese Greta Thunberg.

