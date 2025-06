La Russia ha consegnato all’Ucraina i corpi di oltre mille soldati ucraini uccisi durante la guerra

Mercoledì la Russia ha consegnato all’Ucraina i corpi di 1.212 soldati ucraini uccisi durante la guerra, mentre l’Ucraina ha consegnato alla Russia i corpi di 27 soldati russi. Lo scambio fa parte di un accordo raggiunto fra i due paesi lo scorso 2 giugno a Istanbul, in Turchia, che prevede lo scambio dei corpi di 6mila soldati uccisi durante i combattimenti, da entrambe le parti (6mila per l’Ucraina e altrettanti per la Russia).

Da inizio giugno ci sono stati anche due scambi di prigionieri. Insieme a un altro grosso scambio di fine maggio, sono di fatto l’unico risultato dei negoziati in corso tra Russia e Ucraina, che vanno avanti da settimane ma durante i quali non sono mai stati fatti passi avanti significativi per un cessate il fuoco.