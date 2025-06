È stato imposto il coprifuoco nel centro di Los Angeles

Martedì la sindaca di Los Angeles Karen Bass ha annunciato l’introduzione di un coprifuoco notturno nella parte del centro città dove sono in corso da cinque giorni intense proteste contro le politiche migratorie del presidente statunitense Donald Trump. La situazione era stata molto aggravata dalla decisione di quest’ultimo di inviare i marines e la Guardia Nazionale per gestirle, contro la volontà del governatore della California Gavin Newsom e della sindaca.

Il coprifuoco durerà dalle 20 alle 6, per ora senza una data di scadenza. È stato imposto nel distretto centrale della città (una zona di circa 2,5 chilometri quadrati, rispetto a un territorio cittadino di circa 2.300 chilometri quadrati) e prevede diverse eccezioni: per le forze dell’ordine, il personale medico e di emergenza, i residenti, chi si sposta per lavoro, i giornalisti e i senzatetto.

Le proteste a Los Angeles erano iniziate dopo alcuni raid dell’ICE (l’agenzia federale statunitense per il controllo delle frontiere e dell’immigrazione) in cui erano state arrestate decine di presunti migranti irregolari. I manifestanti avevano inizialmente lanciato pietre e incendiato alcune automobili: erano state comunque azioni piuttosto contenute e nel corso di sabato la situazione era tornata pacifica, secondo la polizia di Los Angeles.

Nonostante questo, con una decisione senza precedenti recenti, sabato sera Trump aveva deciso di mandare la Guardia Nazionale, il principale corpo di riservisti dell’esercito statunitense, nonostante non fosse stato richiesto dal governatore della California. La Guardia Nazionale si invia normalmente per catastrofi naturali o gravi rivolte su richiesta del governo statale: l’inedita decisione di Trump ha avuto motivazioni soprattutto politiche, più che legate alla necessità di mantenere l’ordine in città, ed è stata la prima del genere dal 1965.

Trump minacciava da tempo di impiegare l’esercito contro le città e gli stati governati dal Partito Democratico, che secondo lui non sono in grado di mantenere «la legge e l’ordine»: le proteste a Los Angeles sono diventate l’occasione perfetta per farlo. Newsom è inoltre tra i più efficaci critici di Trump e in futuro potrebbe diventare un suo rivale politico a livello nazionale.

Da lì in poi il livello di tensione, anche fra le istituzioni federali e statali, è cresciuto: lunedì Newsom e il procuratore generale della California Rob Bonta hanno annunciato una causa contro Trump, in cui hanno chiesto a un tribunale di bloccare il suo ordine di inviare la Guardia Nazionale. Trump allora ha deciso di inviare anche 700 marines, quindi non solo riservisti ma membri attivi dell’esercito, in aggiunta agli oltre 2mila agenti della Guardia Nazionale: i marines sono arrivati martedì pomeriggio e sono stati stanziati in un’area periferica della città, in attesa di essere mobilitati.

La decisione di Trump di inviare l’esercito contro i manifestanti di Los Angeles ha provocato una serie di proteste anche in altre città degli Stati Uniti: a New York sono state arrestate decine di persone, e in Texas il dispiegamento della Guardia Nazionale è stato richiesto preventivamente dal governatore, come accade di consueto. A Los Angeles nel frattempo le proteste stanno continuando: martedì centinaia di persone hanno bloccato la circolazione dell’autostrada 101 e decine di persone sono state arrestate.