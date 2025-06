Altri sei palestinesi sono stati uccisi attorno a un punto di distribuzione di cibo nella Striscia di Gaza

Lunedì sei persone palestinesi sono state uccise da colpi di arma da fuoco mentre cercavano di prendere del cibo da un punto di distribuzione della Gaza Humanitarian Foundation (Ghf), una criticatissima organizzazione creata da Israele per poter controllare direttamente la distribuzione di cibo, medicinali e altri beni di prima necessità nella Striscia di Gaza e usare la fame come arma contro i palestinesi. Secondo i testimoni a sparare non sarebbero stati solo i soldati israeliani, ma anche i membri della milizia anti Hamas “forze popolari”, formata da un centinaio di uomini palestinesi, guidata da Yasser Abu Shabab e armata da Israele.

Violenze simili ci sono state quasi tutti i giorni in cui sono stati aperti i centri della Ghf, che non ha obiettivi umanitari ma come detto è uno strumento del governo israeliano. I pochi punti di apertura allestiti vengono aperti per poche ore, attirando sistematicamente grandi folle che vengono spesso disperse con colpi di arma da fuoco. Teoricamente i soldati israeliani dovrebbero tenersi a una certa distanza, ma i testimoni raccontano che ciò non accade.

– Leggi anche: Israele ha creato una milizia di palestinesi contro Hamas