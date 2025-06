Diverse persone sono state uccise in una scuola a Graz, in Austria

Martedì mattina una persona ha sparato in una scuola di Graz, nel sud-est dell’Austria: il ministero dell’Interno ha detto alla televisione pubblica ORF che diverse persone sono state uccise, fra cui studenti, insegnanti e il sospetto aggressore.

Il numero preciso delle persone coinvolte non è noto, così come non ci sono conferme sull’identità di chi ha sparato né sulle sue motivazioni. Al momento è in corso una grossa operazione di polizia. La scuola è stata evacuata.

[in aggiornamento]