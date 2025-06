Altri due cantanti della band sudcoreana BTS hanno finito il servizio militare, e si fa più vicino il ritorno del gruppo

Martedì i cantanti RM e V dei BTS – il più famoso gruppo di musica pop coreana, con milioni di fan in tutto il mondo – sono stati congedati dall’esercito sudcoreano dopo aver completato il servizio militare, che in Corea del Sud è obbligatorio per tutti gli uomini adulti e dura da 18 a 21 mesi. La band si era presa una pausa proprio perché i suoi sette membri dovevano fare il servizio militare: nelle prossime settimane dovrebbero averlo completato tutti e ci si aspetta che il gruppo torni in attività entro la fine dell’anno.

RM e V avevano iniziato il servizio militare a dicembre del 2023, alcuni mesi dopo rispetto agli altri membri del gruppo. Jin, il più grande della band in termini di età, era stato congedato dall’esercito a giugno 2024, e J-Hope a ottobre; Jimin e Jungkook dovrebbero essere congedati mercoledì. Il settimo membro, Suga, sta svolgendo la sua attività nei servizi sociali, un’alternativa al classico servizio militare, e verrà congedato entro la fine del mese.

I BTS sono uno fra i gruppi più popolari al mondo e soprattutto il più noto gruppo di K-pop, il fenomeno musicale e culturale sudcoreano che dagli anni Duemila ha cominciato a farsi conoscere anche nel resto dell’Asia e in Occidente. Hanno pubblicato il loro primo singolo nel 2013 e da allora sono diventati la band sudcoreana più famosa di sempre. Nonostante il loro successo però i membri della band non sono stati esentati dal servizio militare, che fa parte del programma di difesa della Corea del Sud contro la Corea del Nord. Inizialmente avevano potuto rimandarlo grazie a una decisione del governo, che aveva riconosciuto il loro ruolo nella diffusione della cultura sudcoreana nel mondo. C’era chi chiedeva che anche a loro venisse concessa un’esenzione di cui possono beneficiare gli atleti più premiati e gli artisti di maggiore successo della musica tradizionale sudcoreana, ma che solitamente non viene estesa anche ai musicisti pop: non è stato fatto neanche in questo caso.

– Leggi anche: I fan dei BTS sono una cosa a sé