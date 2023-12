Lo spettacolare servizio militare dei BTS

L’agenzia che gestisce i BTS, famosissima band di pop coreano (K-pop) con milioni di fan nel mondo, ha annunciato che nei prossimi giorni altri quattro membri della band – RM, Jimin, V e Jung Kook – si arruoleranno nell’esercito coreano per il servizio militare obbligatorio. La fama della band è tale per cui c’è il rischio che migliaia di persone si presentino alla cerimonia di arruolamento per provare a vederli e salutarli: i quattro cantanti hanno diffuso un appello per chiedere ai loro fan di stare a casa per evitare il caos.

I BTS sono uno fra i gruppi più popolari al mondo e soprattutto il più noto gruppo di K-pop, il fenomeno musicale e culturale sudcoreano che dagli anni Duemila ha cominciato a farsi conoscere anche nel resto dell’Asia e in Occidente. Hanno pubblicato il loro primo singolo nel 2013 e da allora sono la band sudcoreana più famosa di sempre.

Nel 2018 hanno ottenuto un riconoscimento all’ordine del Merito culturale dal ministero della Cultura sudcoreano e grazie al loro successo hanno contribuito ad attirare centinaia di migliaia di turisti in Corea del Sud, generando un notevole volume d’affari e distinguendosi grazie a una comunità di fan molto coesa e con una forte identità.

Nonostante il loro successo, i membri della band non sono stati esentati dal servizio militare che in Corea del Sud è obbligatorio per tutti gli uomini adulti: fa parte del programma di difesa contro la vicina Corea del Nord, e dura da 18 a 21 mesi. Inizialmente i BTS avevano potuto rimandare il militare grazie a una decisione del governo, che aveva riconosciuto il loro ruolo nella diffusione della cultura sudcoreana nel mondo, e da tempo c’era chi chiedeva che anche a loro venisse concessa un’esenzione di cui possono beneficiare gli atleti più premiati e gli artisti di maggiore successo della musica tradizionale sudcoreana. Però così non è stato.

Il primo dei BTS a entrare nell’esercito era stato Kim Seok-jin, noto come Jin, alla fine del 2022. Negli ultimi mesi si erano arruolati altri due membri.

In occasione delle loro cerimonie di arruolamento migliaia di fan si erano presentate fuori dalle basi militari per salutarli. In un video diffuso nei giorni scorsi, RM ha esortato i fan a stare a casa per evitare fastidi agli altri soldati e alle loro famiglie. «Apprezzerei se evitaste di venire a trovarci quel giorno», ha detto RM. «Ci sono anche altri soldati con i loro genitori. Potrebbe diventare una seccatura». L’appello è stato diffuso anche dall’etichetta discografica dei BTS, Big Hit.

