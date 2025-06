Le foto della manifestazione di Roma per la Palestina

Sabato pomeriggio a Roma, in piazza san Giovanni, si è tenuta una grande manifestazione per chiedere la fine dell’invasione israeliana della Striscia di Gaza, iniziata quasi due anni fa, che ad oggi ha causato almeno 54mila morti. La manifestazione è stata indetta in maniera unitaria dai principali partiti di sinistra – fatto piuttosto raro, in Italia – a cui poi si sono unite moltissime associazioni. Secondo gli organizzatori in piazza c’erano almeno 300mila persone (come sempre, questi numeri vanno presi con prudenza).

Dal palco hanno parlato fra gli altri i principali leader dei partiti coinvolti: Elly Schlein del Partito Democratico, Giuseppe Conte del Movimento 5 Stelle, Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli di Alleanza Verdi e Sinistra. Schlein in particolare ha attaccato la presidente del Consiglio Giorgia Meloni accusandola di essere troppo vicina al governo israeliano di Benjamin Netanyahu, e chiesto che il governo riconosca formalmente lo Stato di Palestina (una misura di grande importanza simbolica). Durante il corteo e i comizi non ci sono stati momenti di tensione né scontri.