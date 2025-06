Arriva Montecit., la newsletter del Post per capire la politica

Montecit. è la nuova newsletter del Post scritta da Valerio Valentini, il giornalista del Post che segue le vicende politiche da Roma e dai palazzi delle istituzioni, tra cui appunto Montecitorio, dove si riunisce la Camera dei deputati. Montecit. uscirà ogni venerdì pomeriggio a partire dal 13 giugno, e racconterà i fatti, le storie e i protagonisti della settimana politica, provando a distinguere ciò che vale la pena sapere e ciò che merita essere approfondito da ciò che invece è rumore di fondo e chiacchiericcio. Ma aiuterà anche a farsi un’idea del rumore di fondo e del chiacchiericcio, e del perché a volte siano parte della storia.

Montecit. parlerà di politica in modo chiaro e semplice, possibilmente divertente, senza alimentare polemiche fumose e senza dare nulla per scontato. Spiegherà le leggi in discussione da tenere d’occhio, perché è importante sapere come funziona una commissione parlamentare, le alleanze tra partiti e gli scontri tra correnti di uno stesso partito, quando e perché il governo è in difficoltà, anche se non lo dice, e quando e perché si esagera nel dire che un governo è in difficoltà. Ma anche interessi, personalità e aneddoti che aiutano a capire meglio l’aria che tira. Darà infine un’idea di com’è fare il giornalista politico, tra «ore passate stravaccati sui divanetti ad attendere che succedano cose, e folate di frenesia travolgente quando poi quel qualcosa succede», come dice Valerio.

Montecit. non proverà a convincervi di qualcosa né vi suggerirà cosa pensare: l’idea è darvi le informazioni necessarie perché possiate farvi voi stessi un’opinione e prendere decisioni in modo consapevole. Al Post, infatti, crediamo che un lavoro di informazione fatto bene e letto da più persone possibile sia essenziale perché vada meglio tutto il resto. Questo lavoro è ancora più importante nel mondo complicato e spesso poco trasparente della politica: per questo, da oggi, c’è Montecit., e se volete leggerla potete iscrivervi qui.

Montecit. sarà gratuita e per tutti. La sua esistenza, il lavoro giornalistico di Valerio e di tutta la redazione del Post sono possibili grazie a chi si abbona al Post: se non hai un abbonamento puoi decidere di farlo anche tu.