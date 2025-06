Secondo gli exit poll i due candidati alle presidenziali in Polonia sono quasi pari

Gli exit poll diffusi subito dopo la chiusura dei seggi per il ballottaggio delle elezioni presidenziali in Polonia danno i due candidati sostanzialmente pari. Rafał Trzaskowski, sindaco di Varsavia e candidato di Coalizione civica (l’alleanza di governo, europeista e di centrodestra) è in leggero vantaggio con il 50,3 per cento dei voti. Karol Nawocki, sostenuto dal partito di estrema destra Diritto e Giustizia (PiS), ha il 49,7 per cento. È quindi troppo presto per capire chi vincerà.

I dati degli exit poll non sono basati sull’effettivo conteggio dei voti, che è appena cominciato, ma su ciò che dicono di aver votato le persone fuori dai seggi. Vanno quindi presi con cautela, e potrebbero non rispecchiare i risultati definitivi. Sempre secondo gli exit poll, condotti da Ipsos, l’affluenza è stata molto alta: il 72,8 per cento.

La scelta del prossimo presidente polacco è molto importante per il primo ministro Donald Tusk. Il suo governo è entrato in carica dopo aver vinto le elezioni del 2023, mettendo fine a otto anni di governi del PiS che hanno trasformato la Polonia in un paese semi-autoritario. Finora però molte delle riforme e dei provvedimenti promessi da Tusk in campagna elettorale sono state bloccate dal presidente uscente Andrzej Duda, di Diritto e Giustizia: questo scontro ha di fatto semi-paralizzato la politica polacca. Avere un presidente più vicino alle proprie posizioni (ossia Trzaskowski) sarebbe quindi un grosso successo per il governo e amplierebbe notevolmente i suoi margini d’azione.

Al primo turno, lo scorso 18 maggio, Trzaskowski aveva vinto con un margine molto ridotto: 31,4 per cento contro il 29,5 per cento di Narwocki. Anche nelle settimane successive i due sono sempre rimasti molto vicini nei sondaggi, quindi era difficile fare previsioni. Al terzo posto era arrivato Sławomir Mentzen, il candidato di Confederazione, un partito anti-sistema con posizioni ancora più a destra di Diritto e Giustizia.

Il nuovo presidente entrerà in carica il prossimo 6 agosto. Il mandato dura cinque anni.